O Palmeiras tem a melhor campanha do Campeonato Paulista e está invicto após dez jogos disputados. E um dos jogadores mais elogiados neste momento de destaque da equipe é o atacante Flaco López, artilheiro da competição, com sete gols, ao lado de Dellatorre, do Mirassol. O argentino festeja a boa fase em sua terceira temporada pela equipe do Palestra Itália e demonstra ansiedade por jogar o clássico de domingo contra o São Paulo, no MorumBis, às 20 horas.