O Arsenal assumiu momentaneamente a liderança do Campeonato Inglês, neste sábado, ao vencer o Brentford, por 2 a 1, em casa, no duelo válido pela 28ª rodada. Com a oitava vitória consecutiva, o time do técnico Mikel Arteta alcançou os 64 pontos, superando Liverpool (63) e Manchester City (62), que se enfrentam neste domingo. A equipe perdedora permanece com 26 pontos, em 15º lugar.