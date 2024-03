O Guarani conquistou a permanência no Paulistão ao vencer o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no último domingo. Apesar do sentimento de alívio, o técnico Claudinei Oliveira alertou que o Guarani não pode passar por esse sufoco e falou que trabalhará para que o time chegue com outra cara para a Série B do Campeonato Brasileiro.