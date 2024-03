A Procuradoria Provincial de Madri pediu a prisão por quatro anos e nove meses para Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. O motivo é a identificação de uma possível fraude na declaração de impostos. O valor de 1,06 milhão de euros (R$ 5,72 milhões) é referente ao faturamento com direitos de imagens do treinador, não declarado em tributos dos anos de 2014 e 2015.