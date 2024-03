A Federação Italiana de Futebol absolveu o zagueiro Francesco Acerbi, da Inter de Milão, da acusação de racismo contra Juan Jesus, do Napoli, acontecida na semana, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Giuseppe Meazza. O motivo alegado foi "falta de provas" de que o italiano teria insultado, de fato, o brasileiro. Juan Jesus ainda não se manifestou publicamente sobre a decisão.