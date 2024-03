O Palmeiras finalizou, na manhã desta quarta-feira, a preparação para o seu compromisso diante do Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira. A principal novidade foi o local da atividade: ao invés da Academia de Futebol, o elenco trabalhou no Allianz Parque, local da partida. Além disso, Abel Ferreira contou com o grupo completo já que os jogadores que estavam nos amistosos da Data Fifa retornaram.