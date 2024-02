O zagueiro Titi, do Fortaleza, fez uma publicação em suas redes sociais após passar por um processo de retirada de estilhaços de vidro e resquícios de bombas caseiras da região da panturrilha, em decorrência do atentado sofrido ao ônibus da equipe cearense por um grupo de torcedores do Sport, na última quinta-feira. O ataque deixou seis jogadores feridos.