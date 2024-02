Um levantamento feito pelo Observatório do Futebol CIES, divulgado nesta quarta-feira (14), apontou os jogadores mais leais a um único clube. O zagueiro Marquinhos aparece na lista. Aos 29 anos, o brasileiro acumula 11 temporadas atuando no Paris Saint-Germain, sendo o 90º no ranking. O estudo considerou 60 ligas do mundo inteiro, sendo 36 da Europa e 24 de outros continentes.