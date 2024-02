A fratura em um dos dedos do pé esquerdo do capitão Gustavo Gómez abre espaço para Luan continuar na equipe titular do Palmeiras - o time jogou com três defensores diante do Corinthians. Contratado do Vasco em 2017, o zagueiro completou 250 partidas no Derby e recebeu uma homenagem do clube após o treino desta sexta-feira. Feliz da vida, não escondeu a emoção.