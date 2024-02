O torcedor corintiano pode ver Cássio e Yuri Alberto em ação pelo time novamente mais breve que o imaginado após a dupla deixar o clássico com o Palmeiras machucada. Ambos foram a campo para parte do treino desta quarta-feira no CT do Parque Ecológico e o goleiro pode até aparecer no jogo diante do Cianorte, nesta quinta, na estreia da Copa do Brasil. Fará um teste antes da partida.