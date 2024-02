O Brasil perdeu um dos pioneiros do automobilismo do País. Wilson Fittipaldi Júnior morreu aos 80 anos, nesta sexta-feira, em São Paulo. Ele estava internado desde 25 de dezembro. Em 2019, o ex-piloto da Fórmula 1 recebeu, em nome da família, uma homenagem emocionante: a restauração do Copersucar-Fittipaldi, único carro brasileiro que correu na maior categoria do automobilismo mundial.