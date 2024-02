O Barcelona venceu o Alavés por 3 a 1 neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, com mais um gol do atacante brasileiro Vitor Roque, que acabou expulso após levar dois cartões amarelos. O time da Catalunha tem 50 pontos e está na terceira colocação do campeonato, e o Alavés permanece com 26 pontos e ocupa a parte intermediária da tabela.