O técnico Vitor Pereira rebateu as declarações de Fábio Santos sobre o período em que trabalharam juntos no Corinthians. O lateral-esquerdo recém-aposentado afirmou, em entrevista ao programa "MunDu Meneses", da ESPN, que o português fez um bom trabalho no clube, mas era um "gestor horrível" de elenco. O treinador, atualmente no Al-Shabab, da Arábia Saudita, não gostou nada da fala e chamou o antigo comandado de "covarde".