o Real Madrid mostrou porque é gigante. O líder do Campeonato Espanhol não tomou conhecimento do Girona, a sensação do torneio, e goleou por 4 a 0 neste sábado, naquela que era considerada uma "final antecipada" em partida válida pela 24ª rodada. Agora o clube merengue soma 61 pontos contra 56 do modesto clube catalão, que mantém-se na vice-liderança, seis pontos à frente do Barcelona, em terceiro.