As constantes mudanças no topo do Campeonato Espanhol tiveram mais um ato nesta quinta-feira. O Real Madrid superou o Getafe por 2 a 0, gols de Joselu, e abriu dois pontos de vantagem sobre o Girona, agora ambos com 22 partidas disputadas. O confronto no Coliseum Alfonso Pérez havia sido adiado por causa da Supercopa da Espanha, e ficou marcado pelo gol incrível desperdiçado por Vini Jr., com o goleiro deitado e o gol todo aberto - ele errou a cavadinha.