As dores na cervical que impediram Vinícius Júnior de enfrentar o Atlético de Madrid no clássico do final de semana continuam preocupando a comissão técnica do Real Madrid e também o comandante Carlo Ancelotti. Fora da atividade desta segunda-feira, o jogador faz tratamento intensivo para reunir condições de enfrentar o Girona neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.