Durante a apresentação do atacante Diego Costa, escolhido como substituto de Luis Suárez, o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, confirmou negociação pelo meia Pavón, do Atlético-MG, e pelo lateral Mayk, do Guarani. Segundo o dirigente, as conversas estão adiantadas e devem ser concretizadas nos próximos dias.