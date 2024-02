O ano mudou, as equipes contam com carros novos, mas o cenário não deve mudar na Fórmula 1 em 2024. Ao menos para a Red Bull. Nesta quarta-feira, Max Verstappen mostrou força logo na primeira sessão da pré-temporada, no Bahrein, e assustou os rivais, a menos de 10 dias da abertura do campeonato.