O Vasco é mais um time a se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Mesmo sem o meia francês Payet, o time carioca confirmou seu favoritismo ao vencer o Marcílio Dias-SC por 3 a 1, nesta terça-feira, no Gigantão das Avenidas, no interior catarinense, em jogo único da primeira fase. Vegetti, Adson e David foram os autores dos gols da classificação.