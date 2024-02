O empate sem gols com o Flamengo, com o time criando oportunidades para sair vencedor do Maracanã, deu uma revigorada no ânimo do Vasco. Mas a campanha no Carioca ainda é aquém do esperado, com o time somente na sétima posição da Taça Guanabara, com 9 pontos em seis rodadas. Ciente que necessita de reforços, a diretoria anunciou um pacotão nesta segunda-feira com Keller, Victor Luís e Galdames. Ainda foi informado que Jair sofreu grave lesão no joelho e passará por cirurgia.