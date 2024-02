Em jogo morno, o Valencia recebeu o Sevilla, neste sábado, no estádio Mestalla pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol e não saiu do zero no placar. Vindo de 2 vitórias e 2 derrotas nos últimos quatro jogos, o time da casa protagonizou as ações e foi pra cima, mas não conseguiu superar o adversário, que manteve o bom momento no torneio.