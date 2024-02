O Valencia vetou a entrada da Netflix ao estádio Mestalla no sábado, dia 2. Uma equipe da produção de um documentário sobre Vinicius Júnior iria ao jogo do Real Madrid na cidade de Valência para fazer imagens do brasileiro. Segundo o jornal espanhol Marca, fontes ouvidas nos bastidores da equipe da casa limitam as declarações a dizer que se trata de uma "decisão do clube".