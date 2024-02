Dono de 11 títulos seguidos do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique vê seu reinado ameaçado com incrível campanha do invicto Bayer Leverkusen. Neste sábado, o time bávaro visita os rivais na BayArena e o técnico Thomas Tuchel, revoltado com as cobranças, mostra confiança em ganhar o duelo decisivo da 21ª rodada, fora de casa.