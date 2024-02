Sempre brigando pelas primeiras colocações nas disputas internacionais do skate, o Brasil iniciou bem o Pro Tour de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, garantindo três skatistas nas quartas de final da disputa feminina do park: Isadora Pacheco (4ª colocada), Fernanda Tonissi (19ª) e Helena Laurino (28ª) avançaram nas classificatórias desta quarta-feira. Entre as cinco melhores do ranking mundial, Raicca Ventura não compete para valer por causa de lesão no joelho. Rayssa Leal entra somente nas semifinais do street.