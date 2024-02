O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) negou o pedido do Vasco de impugnação da partida com o Fluminense, realizada na última quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, que terminou em 0 a 0. Segundo a presidente Renata Mansur, do TJD-RJ, não houve erro de direito ou outro grande motivo que justificasse a anulação do clássico.