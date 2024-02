Após passar por uma cirurgia de retirada de estilhaços de vidro e alguns resquícios de bomba caseira da panturrilha, o zagueiro Titi deu uma entrevista emocionante ao programa "Seleção SporTV". Com os olhos lacrimejando, o defensor detalhou o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza após o duelo com o Sport pela Copa do Nordeste. O atleta trata a situação como "tentativa de homicídio" e afirmou ter sido um milagre ninguém ter morrido. O ataque ocorreu a 7 km da Ilha do Retiro.