Um dia após a derrota de 4 a 2 para o Vasco, o técnico Tiago Nunes fez um vídeo para sair em defesa do elenco após declarar na coletiva que alguns jogadores do Botafogo tinham pedido para "ter uma sequência fora do time". Nesta segunda, ele usou as redes sociais para se colocar como responsável pelo resultado no clássico.