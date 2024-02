Thiago Monteiro, 119º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), vai abrir o confronto da Copa Davis contra a Suécia nesta sexta-feira, em Helsingborg, diante de Karl Friberg, 364º do mundo. Na sequência, Gustavo Heide (241º do ranking) enfrentará Elias Ymer (160º). As partidas, a partir das 13h (de Brasília), acontecem em quadra dura coberta e valem pela fase de classificação da competição.