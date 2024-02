Um empate em casa não era bem o que o Guarani precisava na luta contra o rebaixamento no Paulistão. Mas o placar de 1 a 1 no domingo foi valorizado pelo técnico Claudinei Oliveira por conta da dificuldade de enfrentar o São Paulo. O treinador aprovou o desempenho do time, que atuou com três zagueiros, mas não confirmou a manutenção do esquema tático.