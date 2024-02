Atual campeã da Eurocopa, a Itália defenderá seu título continental neste ano, na Alemanha. Roberto Mancini, que comandou a seleção à conquista, foi demitido em 2023 após maus resultados, que se somaram à ausência na Copa do Mundo do Catar. Luciano Spalletti, ex-treinador do Napoli, assumiu a vaga e tem um plano para levar a seleção novamente à glória: proibir videogames, como Call of Duty, na concentração dos atletas.