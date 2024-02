A decisão da Supercopa Rei entre Palmeiras e São Paulo, neste domingo, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte, marcará uma série de homenagens. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou que o duelo terá tributos a Pelé e Zagallo. A entidade, inclusive, já havia alterado o nome da competição em alusão ao ex-camisa 10 do Santos e do Brasil.