O jogo mais longo do Super Bowl também foi considerado o programa mais assistido da história da televisão dos Estados Unidos. De acordo com Nielsen e Adobe Analytics, a vitória do Kansas City Chiefs por 25 a 22 a 0s3 do final da prorrogação sobre o San Francisco 49ers na noite de domingo, em Las Vegas, teve uma média de 123,4 milhões de telespectadores em plataformas de televisão e streaming. Isso quebrou a marca do ano passado de 115,1 milhões na vitória de Kansas City na última jogada sobre o Philadelphia Eaglers e representa um aumento de 7%.