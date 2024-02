Contratado para ser o substituto de Luis Suárez, que deixou o Grêmio para jogar ao lado de Lionel Messi no Inter Miami, o atacante Diego Costa foi apresentado nesta quinta-feira e evitou as comparações com o craque uruguaio. A contratação do ex-atacante do Botafogo, que gerou alguns questionamentos por parte dos torcedores, foi defendida pelo técnico Renato Gaúcho e pelo vice-presidente do clube, Antônio Brum.