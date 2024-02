O Sport confirmou o favoritismo ao golear o Trem-AP, por 4 a 0, e carimbar sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil sem dificuldade. Ainda na noite desta quarta-feira, o Criciúma sofreu, mas conseguiu avançar com um empate sem gols diante do Operário-MT. No total, 36 times já se classificaram para a próxima fase.