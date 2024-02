O atacante Son Heung-min teve uma lesão pouco comum na véspera da eliminação da Coreia do Sul na Copa da Ásia, em duelo contra a Jordânia (2 a 0). Capitão do time, ele tentava separar uma briga entre companheiros quando teve deslocado um dos dedos da mão direita. O episódio reflete o clima da delegação sul-coreana, que ficou "na fila" do torneio continental mais uma vez.