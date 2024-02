Thomas Tuchel vive sua pior semana no comando do Bayern de Munique. Depois de levar 3 a 0 do líder Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão e ficar cinco pontos atrás, o treinador viu seu trabalho questionado até pelos próprios jogadores e mostrou-se bastante tenso e confuso na entrevista antes do jogo com a Lazio, pelas oitavas da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. O técnico, contudo, confia em reação na Itália.