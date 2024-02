O italiano Jannik Sinner, melhor tenista do circuito nos últimos meses, é o novo número 3 do mundo, desbancando o russo Daniil Medvedev e atrás apenas de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, de acordo com o ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (19), em que o grego Stefanos Tsitsipas ficou fora do Top 10.