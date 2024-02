Cedo da manhã, entre terças e sextas, uma van parte da Zona Sul de Porto Alegre e nela vão embarcando atletas para realização de treinamentos em um campo da RGM, em Gravataí. É lá que se preparam os atletas que compõem o elenco do Sindicato de Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul (Siapergs).