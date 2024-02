Sob o comando de Helinho Garcia, a seleção brasileira masculina de basquete foi convocada para as Eliminatórias da AmeriCup de 2025. A lista não contou com Gui Santos, o único brasileiro que atua na NBA, pelo Golden State Warriors. No entanto, consta com nomes como os de Bruno Caboclo, do Partizan, e de Yago Mateus, do Estrela Vermelha, ambos da Sérvia.