Demitido do Birmingham City, o ex-atacante de Manchester United e seleção da Inglaterra, Wayne Rooney pode deixar o futebol de lado por um tempo para se aventurar no boxe, ao menos é o que garante o jornal "Daily Mirror". Segundo a publicação, o treinador tem uma proposta do "Misfits Boeing", a mesma empresa na qual Whindersson Nunes faz parte.