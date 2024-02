A seleção brasileira de basquete desperdiçou grande oportunidade de se garantir nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao perder da Sérvia neste sábado, no Mangueirinho, em Belém, por 72 a 65. Um triunfo por dois pontos garantia a vaga. Com duas derrotas no Pré-Olímpico, a equipe nacional terá a última chance neste domingo, necessitando superar a Alemanha.