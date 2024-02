O basquete feminino do Brasil também não estará nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A seleção nacional teve a oportunidade de hospedar o Pré-Olímpico e escolheu a quente Manaus para buscar um triunfo diante de Austrália, Sérvia ou Alemanha, já que eram três vagas para quatro candidatas. Mas falhou na missão ao fechar sua participação, neste domingo, com a terceira derrota seguida no Mangueirinho, desta vez diante das alemãs, por 73 a 71.