A seleção brasileira sub-23 perdeu dois titulares para a disputa do quadrangular final do Pré-Olímpico da Venezuela, disputado em Caracas. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou os cortes do zagueiro palmeirense Michel e do lateral-esquerdo cruzeirense Kaiki Bruno, ambos com problemas musculares.