Embalados no Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Ponte Preta fizeram um duelo bem disputado no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, na noite desta quarta-feira, pela oitava rodada. Com gol de Eduardo Sasha no segundo tempo, o time mandante venceu por 1 a 0 e aumentou sua sequência invicta.