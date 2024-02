O São Paulo colocou fim à série de quatro jogos sem vitória que vivia na temporada ao bater a Inter de Limeira por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). A partida da quinta rodada do Paulistão, disputada de forma atrasada por causa da Supercopa do Brasil vencida pelos são-paulinos ante o Palmeiras, também foi de suma importância para o Corinthians, que dependia de um triunfo dos rivais para continuar com chances de classificação à próxima fase.