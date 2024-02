Poupando titulares após a conquista da Supercopa Rei, o São Paulo voltou suas atenções para o Campeonato Paulista e bateu o Água Santa pela 6ª rodada, no MorumBis, por 3 a 0. O time tricolor teve atuação pouco atraente na maior parte da partida. Um golaço de Bobadilla e o desempenho contestado do árbitro Raphael Claus foram os principais fatos do jogo.