O São Paulo encontrou em Campinas, no Moisés Lucarelli, sua primeira derrota na temporada. Depois de quatro vitórias e dois empates, um deles com o Palmeiras, em jogo que acabou com triunfo nos pênaltis e título da Supercopa do Brasil, o time tricolor sofreu um golaço de Gabriel Risso neste sábado e perdeu por 2 a 0 para a Ponte Preta, em jogo da sétima rodada do Campeonato Paulista.