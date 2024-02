Thiago Carpini confirmou após o empate do São Paulo com o Guarani, por 1 a 1, neste domingo, que James Rodríguez seria inscrito no Paulistão, na vaga do contundido Luiz Gustavo. Nesta segunda-feira, o clube oficializou o registro do colombiano, possível justamente pela brecha no regulamento que permite a troca de contundidos com grave lesão. E a torcida já vê o gringo como "salvador da pátria" do treinador após quatro jogos sem vitórias.