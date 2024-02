Cadê aquele São Paulo que encerrou o tabu na Neo Química Arena ao superar o Corinthians e foi campeão da Supercopa do Brasil com uma vitória sobre o Palmeiras nos pênaltis na mesma semana? O torcedor são-paulino sentiu o gostinho da resposta com uma virada aos 48 minutos do segundo tempo. Mas o momento não é positivo. Os reservas do Red Bull Bragantino buscaram o empate por 2 a 2 no MorumBis, pelo Campeonato Paulista.