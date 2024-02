O São Paulo não está completamente satisfeito com seu elenco para a temporada 2024. Após liberar diversos jogadores e fechar apenas quatro reforços, o clube busca "oportunidades de mercado" em três posições cruciais: lateral-esquerdo, zagueiro canhoto e centroavante reserva. No entanto, o Tricolor esbarra em desafios financeiros e um grande contingente de estrangeiros no plantel.